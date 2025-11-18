横浜市は１８日、市の４０代女性職員が生活保護費の支給手続きを行う際、担当世帯の適切な収入認定を怠り、５４万円の過払いが生じたと発表した。市は、職員が提出を受けた収入申告書と給与明細書３７か月分を破棄した上で、書類を偽造したと認定。収入実態に即した支給ができず、過払いとなった。職員は「仕事が忙しく上司に事務処理の遅れを言えず、隠蔽した」と話している。市は捜査当局に相談し、厳正に処分するとしている。

市によると、生活保護費は毎月、対象者の収入を確認し、支給額を決定する。職員は２０２２年５月以降、収入申告書などを不定期に破棄。今年８月に破棄した書類を偽造して過払いの発覚を免れようとし、申請者には「虚偽申告をしたことにしてほしい」と依頼した。別の申請者でも虚偽の報告書が見つかった。

昨年４月の人事異動で担当が交代した際の引継ぎで不備が発覚。８月に偽造した書類が机上で見つかり、申請者からも「虚偽申告を依頼された」との証言が寄せられたことから事態が判明した。市は「過払いが生じた対象者様には多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様に対し、福祉行政への信頼を損なう事態となりましたことを深くお詫び申し上げます」とコメントした。