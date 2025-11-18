ドル円一時１５５．４２レベル、本日の高値をわずかに伸ばす＝ロンドン為替



ロンドン午前の取引で、ドル円は一時155.42レベルと、東京午前の高値をわずかに伸ばしている。２月４日以来の高値水準となった。クロス円も総じて底堅く推移しており、ユーロ円は180円付近に再び上昇、ポンド円は204.35レベルに高値を更新している。



株安連鎖によるリスク回避の円買い圧力はあるものの、日米金利差などを背景とした円キャリー取引需要も根強いようだ。



USD/JPY 155.41 EUR/JPY 180.00 GBP/JPY 204.32

