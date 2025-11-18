◇サッカー国際親善試合 日本ーボリビア（2025年11月18日 国立競技場）

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は18日、国際親善試合でボリビア代表（同76位）と対戦。前半4分にMF鎌田大地(29＝クリスタルパレス)が先制ゴール。森保体制節目の通算100試合目となった注目の年内ラストマッチは前半を1ー0で終えた。

日本は勝利した14日のガーナ戦（○2ー0）からスタメン7人を変更。10月の代表戦は故障で不参加だった主将の遠藤が先発復帰。ガーナ戦で得点した堂安や佐野海らが外れ、鎌田、菅原、板倉、前田、瀬古、小川が起用された。

試合は鎌田が前半2分、絶妙なスルーパスで小川の決定機を演出した。直後の同4分には久保の右からのクロスをエリア内で胸トラップし、左足ボレー。低く抑えたシュートをゴール右隅へと流し込み貴重な先制点を奪った。6月のインドネシア戦以来となる代表通算12点目が決まった。

前半22分にも好機。久保が右サイドで時間を作って駆け上がってきた菅原へスルーパス。菅原のクロスを小川が中央で合わせるも相手GK防がれ惜しくもクロスバーに当たり、こぼれ球を南野が右足で狙うもわずかに枠の上へと外れた。

追加点は奪えなかったが1点リードのまま前半を終えた。