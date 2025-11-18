本格的な冬のシーズンが始まります。18日の県内は冬型の気圧配置となり山沿いは秋の紅葉から雪景色へと変わりました。山沿いでは18日夜が雪のピークになるとみられ、積雪や路面の凍結などに注意が必要です。



荒れる日本海…。冬型の気圧配置となり、山沿いでは雪が降りました。朝も冷え込みました。



山沿いの景色は冬へと向かっています。標高1100メートルにある妙高市の燕温泉では紅葉した木々が白く雪化粧しました。訪れた観光客は車の屋根に積もった雪かきに追われていました。





〈広島から〉「もしかしたら雪が降るかもと思って準備してきたんですけどまさか本当に積もると思っていなくてびっくりしました」魚沼市守門では16センチの積雪を観測しました。19日朝までの12時間に降る雪の量は、上・中越の山沿いで最大25センチ、平地でも最大5センチと予想されています。冷え込みも厳しく、午後5時時点で県内15の観測地点で今シーズンの最低気温を観測しました。18日朝、新潟駅前ではマフラーやホットドリンクで寒さ対策をして通勤する人の姿が見られました。「1年ぶりくらいにダウンを着てきました」「 体を温めてしっかりやっていこ うと思っています」いよいよ訪れる本格的な冬。上越市の高田城址公園では冷たい雨が降る中、ブロンズ像の冬囲いが始まりました。作業員らが木材と竹で像を囲んだ後、縄で結んで固定していきます。〈上越市都市整備課 宮崎直樹さん〉「雪が本格的に積もる前に園の方を散策してもらいながら普段とはまた違う寒さの中の光景を楽しんでいただければと思います」気象台は山沿いでは18日夜が雪のピークになるとして積雪や路面の凍結などに注意を呼び掛けています。また、上越を中心に大雨となるおそれがあり注意・警戒が必要です。