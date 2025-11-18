11月17日、女優の吉岡里帆がInstagramを更新。背中をチラ見せした、黒いドレスを身にまとった姿が、反響を呼んでいる。

「吉岡さんは、配信が始まったNetflixドラマ『イクサガミ』シリーズに出演しています。今回投稿された衣装は、13日のイベント『戦神祭-始め-』で披露したもののようです。肌見せしたドレスとアクセサリーをまとい、後ろを振りかえる様子が『美しい』と評判になっていますね。

投稿には、《皆様の殺陣やアクションがダイナミックで美しい作品です》と書いてありますが、実際、『イクサガミ』は壮絶な志士のバトルが話題となり、世界ランキングでも1位を獲得。吉岡さんは主人公の妻役で、アクションを披露することはないものの、志士たちが戦うきっかけになる重要な役です」（スポーツ紙記者）

共演者のほとんどが男性のなか、吉岡の美しい姿は目を引いたようだ。投稿には400件以上のコメントがついており、《顔も手も美しいですね》《令和の見返り美人》などと絶賛の声が寄せられている。

「吉岡さんは、2024年4月、戸田恵梨香さんや有村架純さんなどトップクラスの実力派女優を多く抱える芸能事務所『フラーム』に移籍しました。この事務所を選んだことは吉岡さんにとってプラスに働いたようで、移籍してから快進撃が続いています。

2025年1月期放送『御上先生』では二番手で出演し、現在放送中のNHKドラマ『ひらやすみ』でもメインキャストのひとりとしてキャスティングされています。映画は今年だけで3本に出演しており、3月には舞台で主演するなど、多忙な1年を送ってきました。

2026年にはNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で、大河初出演にして主人公の妻役での出演が決まっています。『国民的女優』と言われる日も見えてきたのではないでしょうか」（同）

そんな多忙のなかでも、美容には気をつけているようだ。ファッション誌などで『週1回のスクラブは欠かせない』『お腹がすくまでは食べない』『水は日頃から多く飲んでいる』などと語っている。メキシコに旅行した際は、成田空港で『けっこういい美顔器』を買ったこともテレビで明かしている。

「2022年のイベントでは、クリスマスの予定を聞かれて、『これ言うと渋いんですけど、毎年人間ドックを受けてます。一番空いているんで』と明かし、笑いを誘っていました。今回の投稿も、吉岡さんのストイックな努力が光ったからこそ、『見返り美人』などと称賛されたのでしょう」（同）

とはいえ、たまにはゆっくり休んでほしいものだが……。