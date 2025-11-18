倉敷市歴史民俗資料館に文化的な価値のあるピアノが修復から戻ってきました。91年前に製作され、唯一現存する貴重な一台とは、どのようなものなのでしょうか。

「上皇さま」ご生誕記念のピアノ

修復を終え、音色を取り戻したグランドピアノ。現在の上皇さまのご生誕記念として1934年ごろに24台のみ製作されたもので、現存するのはこの1台のみということです。倉敷幼稚園で約60年間使用され、その後、倉敷市歴史民俗資料館で展示されていました。

文化的・歴史的価値があることから、製作した河合楽器製作所と販売した三木楽器によって修復され、先日、引き渡し式が開かれました。

（河合楽器製作所ピアノコーディネーター 三浦広彦さん）

「古さはそのまま、なるべく温存する、演奏ができる状態にすることだけを対処するということでやってまいりました」

再び音を奏でる

ピアノは、長年の使用により内部の消耗がはげしく演奏は難しい状態でした。

そんな中、本体は磨き上げただけで、内部の部品や弦を交換するなどして再び音を奏でられるようになりました。引き渡し式では、ピアノの伴奏にあわせ幼稚園児たちが歌を披露しました。



（倉敷市教育委員会 仁科康教育長)

「人と人とのつながり、そこが広まっていくように、このピアノをそういった意味で有効に活用していきたいなというふうに思っております」

倉敷市は演奏会などを通じて多くの人にピアノの音色に触れてもらい、地域の歴史や文化を体感してもらいたいとしています。