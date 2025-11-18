奥華子が歌う『時をかける少女』主題歌！「ガーネット - From THE FIRST TAKE」配信リリース決定
動画：奥華子 - ガーネット / THE FIRST TAKE
シンガーソングライター・奥華子が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した「ガーネット」のパフォーマンス音源を「ガーネット - From THE FIRST TAKE」として11月19日に配信リリースする。
■デビュー20周年の奥華子が『THE FIRST TAKE』で披露した名曲
デビュー20周年の節目に『THE FIRST TAKE』に初登場し、劇場版アニメーション『時をかける少女』主題歌として広く知られる代表曲「ガーネット」をピアノ弾き語りのスタイルで披露した奥華子。
10月22日に公開された動画は、すでに350万回再生を突破。本動画公開に先駆けて10月10日に公開された劇場版アニメーション『時をかける少女』挿入歌「変わらないもの」はまもなく600万回再生をむかえる（※11月5日に「変わらないもの - From THE FIRST TAKE」も配信リリースされている）。
劇場版アニメーション『時をかける少女』の細田守監督の新作映画『果てしなきスカーレット』が11月21日に公開を控えており、『時をかける少女』も日本テレビ系『金曜ロードショー』にて11月28日に放送が決定。奥華子の代表曲に改めて大きな注目が集まりそうだ。
■2026年2月には全国弾き語りツアーのフィナーレを追加発表
奥華子は先日デビュー20周年の全国弾き語りツアーを完走。ツアーのフィナーレとして2026年2月12日 の東京・北とぴあ さくらホールでの公演も追加発表され、オフィシャルホームページ先行の受付が始まっている。注目を集める奥華子の最新活動も合わせてチェックしてほしい。
『奥華子 デビュー20周年 全国弾き語りツアー FINALE』
[2026年]
02/12（木）東京・北とぴあ さくらホール
■リリース情報
2025.11.19 ON SALE
DIGITAL SIGLE「ガーネット - From THE FIRST TAKE」
2025.11.05 ON SALE
DIGITAL SIGLE「変わらないもの - From THE FIRST TAKE」