総合格闘家の朝倉未来が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。大晦日大会「RIZIN師走の超強者祭り」で現フェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）との対戦を控えた密着動画を公開。

大一番に向け怒涛の追い込みを見せる未来に対し、弟の朝倉海や金原正徳氏らが成長ぶりに言及し、エールを送った。



■「ラジャブアリもびっくりしちゃうんじゃない？」

未来は「（試合までの）1カ月半はすぐに来る」と日々練習に打ち込んでいるとし、階段ダッシュ、ミット打ち、スパーリングなどを公開。

JTTの打撃トレーナー・小倉將裕は未来の成長について、プロボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心（帝拳）らとボクシングの練習を始めてから「パンチがコンパクトになった」と語り、未来自身も「ラジャブアリもびっくりしちゃうんじゃない？」と自信を見せた。

下馬評では圧倒的不利と予想される未来だが「モチベーションは高い」とし、「絶対に無理って言っても、やらないと分からない。俺はやってみたいので努力するだけ」と過去最強の相手との大一番に全力で臨む姿勢を強調。

15戦全勝全フィニッシュの25歳王者との対戦では「怪我はしそう。ただじゃ絶対に帰って来れない」と述べ、「顔面何カ所か折れるだろうなとか思うけど、覚悟決まってるので大丈夫」と決意を表明した。

大晦日大会でRENAとのタイトルマッチを控える女子スーパーアトム級王者の伊澤星花も「強すぎます、バケモノ」と未来に太鼓判。

弟の海は「体力がバケモノになっている。ひとりだけいつも７ラウンドとかやっているので」と兄のスタミナに驚きを語ると、専属コーチの金原正徳は「厳しい試合にはなると思うが、彼なら頑張ってくれるんじゃないか」と未来にエール。「逆境をプラスにしてきた二人なので、こういうときにしっかり魅せてくれるのでは」と朝倉兄弟の今後に期待を寄せた。