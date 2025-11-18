Image: Gizmodo

皆さまたいへんお待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。

ギズモード・ジャパンは、新しいオンラインストア「GIZMART（ギズマート）」を11月20日（木）よりスタートする運びとなりました。第1弾商品として、Keychron（キークロン）と共同開発中のトラックボールデバイス「Nape Pro（ネイプ プロ）」を、クラウドファンディングでリリースします。

ガジェットのスーパーマーケット

GIZMARTのコンセプトは、「欲しい」が集まる“ひと足先のテックステーション・スーパーマーケット”。今まで多くのガジェットを紹介してきたギズモード編集部ならではの視点で、本当に良いと思える製品だけを厳選して紹介していきます。

世の中には大量のガジェットが溢れ、どれを選んだらいいか分からないという人も少なくないでしょう。そんな迷えるユーザーのために、ギズモードならではのユーザー視点で語るレビューや動画コンテンツを通じて、編集部オリジナル商品やセレクト商品なども含めてわかりやすく商品情報をお届けします。

第1弾は編集部員開発のデバイス

Image: Gizmodo

第1弾プロダクトの「Nape Pro」は、ギズモード・ジャパン編集部のガジェットマスター 綱藤公一郎による個人開発でスタート。

ホームポジションから手を離さずにカーソルを操作できる直感的なデザインで、キーボード愛好者だけでなく、長時間PCを使う多くのユーザーに快適な操作体験を提供するというデバイス。すでに東京ゲームショウなどのイベントなどでプロト版をチラ見せしていますが、手にした方からは大好評でした。

Image: Gizmodo

製品名： Keychron Nape Pro 発売時期： 2025年11月20日（木） 21時 販売場所： GIZMART（オンラインストア「CoStory」内にて展開予定：https://costory.jp/） ※購入ページのURLは11月20日（木）に改めてお知らせします。 Keychron Nape Pro ラインナップ ●プラン１：Keychron Nape Pro 1点（本体：ホワイト・ボールカラー：ブルー） ●プラン２：Keychron Nape Pro 1点（本体：ブラック・ボールカラー：ブラック） ●プラン３：Keychron Nape Pro 1点（本体：ホワイト・ボールカラー：ブルー）＋追加トラッボール1点（シルバー） ●プラン４：Keychron Nape Pro 1点（本体：ブラック・ボールカラー：ブラック）＋追加トラックボール1点（オレンジ） ●プラン５：Keychron Nape Pro 2点＋追加トラックボール2点

GIZMARTでは、「Nape Pro」以降もユニークで使える商品をピックアップして紹介していく予定です。ここでしか買えない激ヤバアイテム、万バズヒットが出てくるかも。

やるからには本気（マジ）です。皆さまも期待していてくださいね。