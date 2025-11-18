あのライカでホームシアターが楽しめる。

100周年を迎えたカメラメーカーの老舗Leica（ライカ）。カメラのクオリティーが高いだけあってお値段も…なのですが、さすが光学機器を得意とするだけあってプロジェクターも開発しています。

ライカでホームシアター体験

ホームシネマ用プロジェクター「LEICA CINE 1| 100"」は、ビデオデッキみたいなサイズ感で壁際に置いて使うタイプ。スピーカーが一体で、電動式のダストカバーが特徴です。起動すると天面がスライドして、レンズが現れる仕掛けになっています。

映像のサイズは最大100インチ。4K画質とドルビー・アトモスのサラウンド音、色の深みとキレのある明暗を表現するドルビー・ビジョンで映像も音質も期待できますね。

Bluetooth、Wi-Fi、Apple AirPlay、チューナー×3、HDMIポート×3、USBポート×2、欧州のスクランブル解除に使うCI+用スロットを搭載し、スマートTVとして使えます。今やFire TV StickやChrome Castなどで、いろんな映像を楽しむのは普通ですからね。むしろポート類はないと困るくらいです。

今ならスクリーン付きでお得

今買うと専用の巻取り式ALR（Ambient Light Rejection）スクリーン（100インチ）が付属します。明るい場所でも光の影響を抑えて映像が鮮明。ライカの性能を完全に引き出すには不可欠な相方です。スクリーン単体だと約45万円もするので、プロジェクターを買うなら今がチャンスです。

ただ欧米や一部のアジア諸国にて販売され、日本での発売は今のところナシなんですけどねぇ。

140万円するけどね

ライカはカメラで定評があるだけに、どんな映像なのかすごく気になりますね。だけどお値段は約140万円。気軽に買える値段とは思えないんですが、日本で発売されたらチェックしてみたいです。

ちなみにライカは、壁から離して使う「Cine Play 1」というプロジェクターも約59万円で発売しています。カメラだけでなく、ホームシアター＝ライカという認識も広がりそうですね。

