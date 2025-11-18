森保ジャパン、ボリビア戦は１−０リードで後半へ！ 開始４分に鎌田が鮮烈弾、小川に２度決定機も
森保一監督が率いる日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合で対戦している。
ボリビアはFIFAランキング76位（日本は19位）。強豪がひしめく北中米ワールドカップ南米予選で、ブラジルを下すなどして７位に滑り込み、大陸間プレーオフへの出場権を獲得した。順位では格下だが、あなどれない相手だ。
現在、強化試合２連勝中で年内最後の試合に臨む森保ジャパン。スタメンのシステムは３−４−２−１でGK早川友基、３バックは右から板倉滉、谷口彰悟、瀬古歩夢、ダブルボランチは遠藤航と鎌田大地、ウイングバックは右が菅原由勢、左が前田大然、シャドーは久保建英と南野拓実、１トップには小川航基が名を連ねた。
立ち上がりから攻勢を強めると、２分にさっそく決定機。鎌田の絶妙なスルーパスに抜け出した小川がループシュートを狙う。これはGKの好セーブに遭い、決めきれなかった。
それでも、その２分後に幸先よく先制。右サイドを突破した久保のクロスに、鎌田がファーサイドで反応。胸トラップから左足を振り抜き、ゴール右に決めた。
前から激しくかけてくるボリビアのプレスを、日本は丁寧につないでかわして前進していく。相手のカウンターにも素早く戻って守備対応。主導権を握る。
23分、右サイドで久保との連係から菅原がクロスを供給。ニアサイドに飛び込んだ小川のヘディングシュートは、惜しくもクロスバーに阻まれた。
その後も果敢に相手ゴールに迫るが、追加点は遠く。１−０とリードして前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
ボリビアはFIFAランキング76位（日本は19位）。強豪がひしめく北中米ワールドカップ南米予選で、ブラジルを下すなどして７位に滑り込み、大陸間プレーオフへの出場権を獲得した。順位では格下だが、あなどれない相手だ。
現在、強化試合２連勝中で年内最後の試合に臨む森保ジャパン。スタメンのシステムは３−４−２−１でGK早川友基、３バックは右から板倉滉、谷口彰悟、瀬古歩夢、ダブルボランチは遠藤航と鎌田大地、ウイングバックは右が菅原由勢、左が前田大然、シャドーは久保建英と南野拓実、１トップには小川航基が名を連ねた。
立ち上がりから攻勢を強めると、２分にさっそく決定機。鎌田の絶妙なスルーパスに抜け出した小川がループシュートを狙う。これはGKの好セーブに遭い、決めきれなかった。
前から激しくかけてくるボリビアのプレスを、日本は丁寧につないでかわして前進していく。相手のカウンターにも素早く戻って守備対応。主導権を握る。
23分、右サイドで久保との連係から菅原がクロスを供給。ニアサイドに飛び込んだ小川のヘディングシュートは、惜しくもクロスバーに阻まれた。
その後も果敢に相手ゴールに迫るが、追加点は遠く。１−０とリードして前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！