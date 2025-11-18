攻守で躍動する前田。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　森保一監督が率いる日本代表は11月18日、キリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦している。

　開始４分に鎌田大地の得点で日本が先制。その後も攻守に安定した戦いで試合を進めている。

　そのなかで際立つパフォーマンスを見せているのが、左ウイングバックで先発した前田大然だ。サイドで果敢な仕掛けを見せれば、精力的なプレスバックなど守備でも貢献する。
 
　守から攻、攻から守のトランジションは抜群。Xでは「前田大然」がトレンド入り。エネルギッシュにプレーする28歳に、SNS上では「早すぎでしょ」「覚醒してるなぁ！」「最前線にいるディフェンダー」「守備範囲無限すぎる」といった声があがっている。

　層の厚い左ウイングバックで好アピールを見せている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】鮮やか！久保建英→鎌田大地でいきなり先制に成功

 