100以上の国と地域で公開され、世界中で大ヒット中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』。そのエンディング・テーマ、米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（読み：ジェーン ドウ）にのせて、主人公・デンジとレゼの運命を鮮烈に描いたスペシャルMVが公開された。

■ふたりの運命を一層鮮やかに彩っていく、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』スペシャルMV

本映像は、このMVのために再編集された特別カットを含むスペシャル映像。土砂降りの雨の中、偶然立ち寄った電話ボックスでの運命的な出会いを序章に、カフェ・二道での他愛ない、しかしかけがえのないやり取りを温かく映し出す。

夜の学校に忍び込み、誰もいない校舎で手を繋ぎ、月明かりの下のプールで無邪気に笑い合う姿。賑やかな夏祭りでのデートなど、青春のひと時を味わう二人の姿が美しく描かれる一方で、抗うことのできない運命が顔を覗かせ、観る者の感情を大きく揺さぶる作品となっている。

エンディング・テーマ、 米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」の歌詞と深くリンクした繊細で美しい情景描写が、ふたりの運命を一層鮮やかに彩っていく。米津玄師と宇多田ヒカルの美しく力強い歌声にのせて紡ぎ出される、デンジとレゼの物語だ。

■ロングヒットを続ける「JANE DOE」

米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」は、米津玄師が作詞・作曲を手がけ、宇多田ヒカルが歌唱での参加した楽曲。

主題歌「IRIS OUT」とともに、Billboard JAPAN、オリコンのストリーミングランキング7週連続1位・2位を独占し大ヒット中である。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、公開から59日間（9/19～11/16）で観客動員572万人、興行収入87.6億円を突破。100以上の国と地域で公開され、世界中で大ヒット中だ。

■「IRIS OUT」「JANE DOE」記録まとめ

米津玄師「IRIS OUT」は9月15日のリリース以降、国内・国外を含めた歴代チャート記録をぞくぞくと塗り替え、“歴代最高記録”を樹立する快挙を達成。その功績は下記のとおりである。

◎Billboard JAPAN総合ソングチャート（2025年11月12日公開）

・総合ソング・チャート”JAPAN Hot 100” 1位

→8週連続1位、歴代最高ポイント数

・ストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs” 1位

→8週連続1位、日本楽曲史上最高再生数、史上最速での1億回再生突破

・アニメ・ソング・チャート”Hot Animation” 1位

→8週連続1位

◎オリコン音楽ランキング（2025年11月17日付時点）

・週間ストリーミングランキング 1位

→8週連続1位、史上最高週間再生数、史上最速での1億回再生突破

・週間合算シングルランキング（IRIS OUT / JANE DOE） 1位

・週間カラオケランキング（2025年11月10日付） 1位

→今年度楽曲初の4週連続1位

◎Billboard Global （2025年10月11日公開）

・TOP 200 5位

→日本楽曲史上最高再生数、2週連続で日本語楽曲の最高位

・Excl. U.S. 2位

→日本楽曲初TOP10に2曲同時ランクイン

◎Billboard JAPAN （2025年11月13日公開）

Global Japan Songs Excl. Japan 1位

→8週連続1位、歴代最高週間再生数（2週連続更新）

◎Japan Songs（国/地域別チャート）

・Japan Songs（韓国) 1位

・Japan Songs（シンガポール) 1位

・Japan Songs（フランス) 1位

・Japan Songs（イギリス) 1位

・Japan Songs（ブラジル) 1位

・Japan Songs（南アフリカ) 1位

・Japan Songs（アメリカ）1位

・Japan Songs（台湾）1位

・Japan Songs（ドイツ) 1位

・Japan Songs（インドネシア）1位

・Japan Songs（マレーシア）1位

◎MelOn（2025年10月22日付）

・Top 100 timely chart 3位

→日本アーティスト初TOP10入り

また、米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」も好記録を更新中だ。

◎Billboard JAPAN総合ソングチャート（2025年11月12日公開）

・総合ソング・チャート”JAPAN Hot 100” 2位

・ストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs” 2位

→7週連続2位

・アニメ・ソング・チャート”Hot Animation” 2位

◎オリコン音楽ランキング（2025年11月17日付時点）

・週間ストリーミングランキング 2位

→7週連続2位

◎Billboard Global（2025年10月11日付）

・Excl. U.S. 10位

→日本楽曲初TOP10に2曲同時ランクイン

■リリース情報

米津玄師

2025.09.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

https://smej.lnk.to/IRISOUT

※劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌

米津玄師, 宇多田ヒカル

2025.09.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「JANE DOE」

https://smej.lnk.to/JANEDOE

※劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

https://smej.lnk.to/20250924_IRISOUT_CD



