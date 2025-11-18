俳優で気象予報士の石原良純（63）ら“石原4兄弟”が、11月17日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に揃って出演。父・石原慎太郎さん（享年89）への思いを語った。

番組には、政治家の長男・伸晃（68）、俳優・気象予報士の次男・良純（63）、政治家の三男・宏⾼（61）、画家・美術家の四男・延啓（59）が揃って出演。2022年2月に亡くなった父・慎太郎さんと母・典子さんの愛情溢れるエピソードの数々が明かされた。

生前は、奔放で豪快な慎太郎さんに「酷い目にあわされた」と話しつつも、終始楽しそうに回想する4兄弟。

最後に4兄弟で共著した『石原家の兄弟』（10月16日発売／新潮社）に話題が及ぶと、良純は「僕、親父が亡くなってから一回も泣いたことないんですよ 涙も出たことないんです。笑っちゃって」と驚きの告白。

しかし本著の執筆にあたり「最後の一章を飛行機の中で直してたんですよね。羽田に着く前にやっちゃおうと思ったら、突然涙がぶわっと出てきて。ああこれは良かったな、良い作業だったなって」と振り返った。

すると伸晃は「これは彼の大ヒットなんですよ」と良純を讃え、「4人で集まる機会が多くなってああしようこうしようって。そういう機会を彼がプロデュースしてくれた」と兄弟の仲が一層深まったことに感謝の気持ちを伝えていた。

