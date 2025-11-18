¥¤¥¨¥â¥óµÈ°æÏÂºÈ¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ë¼«¿®¡ÖËÍ¤Îº²¤¬»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE YELLOW MONKEY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëµÈ°æÏÂºÈ¡Ê59¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡×¡Ê¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹µÜÃÏ´ÆÆÄ¡¢12·î5Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
21Ç¯¤Ë¹¢Æ¬¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¿ô¥«·îÁ°¤«¤é¡¢24Ç¯4·î27Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸Éü³è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯°Ê¾å¤òÌ©Ãå¼èºà¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï500»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¤¬¾å±Ç¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó2»þ´Ö¡£
µÈ°æ¤Ï5ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¤¬»ö¸Î¤Ç»àµî¤·¡¢¾®³Ø¹»Æþ³Ø¸å¤ËÊì¤Î¸Î¶¿¡¦ÀÅ²¬¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¸Æ¤Ö6ºÐ¾å¤ÎERO¡Ê¥¨¥í¡Ë¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ð¥ó¥É¡ÖURGH POLICE¡×¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ10Âå¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢²»³Ú¿ÍÀ¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬¤Ç¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤äÆ±µéÀ¸¤é¤¬½Ð±é¡£¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÅöÆü¥¢¥Ý¡£Êì¤âÅöÆüÏ¢Íí¤Ç¡ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤±¤Éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¡£¡Ê¼«Ê¬¤ÈERO¤µ¤ó¤Î¡Ë½éÏ·¤Î2¿Í¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£¡¢Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤È»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£ËÍ¤Îº²¤¬¡Ê±Ç²è¤ò¡Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£