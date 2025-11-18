漫才コンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が18日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。父親のダジャレへの反応に悩む女性にアドバイスを送った。

街の人がスタジオの出演者に悩みを相談するコーナーで、「父親がオヤジギャグを急に言ってくるので、どう反応していいか困っている」という20代の女性から、「しょうもないダジャレにどう反応したら、お父さんが喜んでくれるでしょうか？」と相談が寄せられた。

吉田は「『どうしたらお父さんが喜んでくれる？』っておっしゃってますけど、喜ばせたらアカンと思いますけどね。余計に止まらないんと違います？」と指摘。

「ブラマヨの番組のゲストで、俳優さんとか元スポーツ選手とかで、ちょっと頑張ってくださり過ぎで、ボケを連発される方とかいるんですけど。最初は『おい！』とか言いますけど、僕は結構、『ああ』とか（ぞんざいに）なってくるんですよ、だんだん」と明かした。

ただ、相方の小杉竜一（52）はしっかりとツッコミを入れるため、「終わってから、小杉に『お前、すごいな』って聞いたら、『もう千本ノック受けてるつもりでやってる』と。小杉の場合は、仕事やからそれができますけど、（相談者の女性は）何の仕事でもないのに…」と苦笑した。

MCの青木源太アナウンサー（42）が、「でもかわいそうじゃないですか？ ちょっとつれない態度も」とやや父親に同情すると、吉田は「だから『ハッ！』ぐらいでいいんちゃいますか。何か言われたら『ハッ！』って短く。じゃないと、（オヤジギャグが）止まらへんようになるからね」とアドバイスした。

また、自身がオヤジギャグを言わないか問われると、「ないですね。得してるの、ホンマに自分だけですからね。周りが大変ですからね」と話していた。