中島健人、透け感強めな大胆衣装着こなし「ViVi」で“オトナ・ビューティー”な姿披露
【モデルプレス＝2025/11/18】中島健人が、11月21日発売の雑誌「ViVi」1月号（講談社）に登場。大胆な衣装を着こなしている。
【写真】中島健人、両親の写真公開
「ViVi国宝級イケメンランキング」ADULTで部門1位を獲得したことも記憶に新しい中島が、「ViVi」1月号に登場。「読んだら内側から美人なケンティー（中島）の美の秘訣がわかる」。一歩オトナに踏み込んだ、金言が散りばめられた特集になっている。
取材が行われたのは、初のソロ海外ライブである台北公演を成功させた直後の9月末。台北での話を聞かれると、ほとんど自由時間のない中、ドームでのステージやソロ公演に全力投球していたことを明かした。空港でのファッションや、3ヶ国語を操るMCなど、台北でも話題に事欠かない中島だったが、帰国後間もない多忙な中、取材の時間を調整。台北公演に向けてかなりストイックに鍛えたという、引き締まった姿でスタジオ入りをすると、「ケンティーと美」というテーマをすぐに理解し撮影に臨んだという。
今回はジャケットスタイルの衣装に加え、少し透け感強めなセクシー衣装も用意。スケスケな布を纏い、「これはどういう服なの？」と若干混乱しながらも、すぐに大胆な衣装を物にして、これまでにないオトナ・ビューティーな仕上がりに。中島の美しさが引き立つ、迫力あるカットを多めに採用された。
また、中島の取材といえば、次から次へと繰り出される“ケンティー語録”にいつもスタッフ全員が感動し、虜になっているという「ViVi」編集部。今回はそんな“ケンティー語録”を抽出したページも用意された。全力で進化し続ける最強アイドルたる理由が詰まっている。圧倒的美ビジュアルに加え、“ケンティーボイス”で再生されそうな言葉の数々が掲載されている。なお、今号の特別版表紙はTravis Japanの七五三掛龍也と松倉海斗が務めている。（modelpress編集部）
◆中島健人、引き締まった姿でスタジオ入り
◆中島健人、透け感強めなセクシー衣装に混乱も？
