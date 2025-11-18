漫才コンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が18日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。相次ぐクマ被害について言及した。

この日の番組では、観光客でにぎわう奈良公園の周辺で、クマの目撃情報が多数寄せられていることについて取り上げた。

クマの人的被害はこれまでに196人と過去最多になり、各地でクマが捕獲されるなど緊迫した状況となっている。奈良市内では、昨年度のクマの目撃情報はなかったが、本年度はすでに30件となっている。奈良公園から数キロ圏内での目撃情報もあるという。

タレントかとうれいこ（56）は、「奈良にもいよいよ、クマが出ちゃったんですかね。怖いですよね」と話し、「私、鈴買いました。ゴルフに行くときとか、持っていこうと思って」と明かした。

吉田は「原因が何かって、ドングリとかが猛暑でできないって言ってるけども、（クマの）個体が増えている。猟師さんが少なくなってきているのかとか、山の開発が関係あるって言う人もいれば、ないって言う人もいるし…」と、クマ被害が急増している要因が不明であることに言及。

「今年乗り切ったらそれで済む話じゃないから。本格的に何か変えていく方向をつけないとダメやなと思いますけどね」と語った。

MCの青木源太アナウンサー（42）は「政府はまず実数を把握する、実態を把握する、そこかららしいんですね。でも発信機をつけようにもクマですから。クマを生きたまま捕獲して、発信機をつけてまた山に放獣するっていうのは結構大変らしくて。そのあたりも難しい現状があるようです」と補足していた。