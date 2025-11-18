アイドルグループ「＃2i2」のメンバー天羽希純（あまう・きすみ＝29）が、発売中の「週刊プレイボーイ」で表紙グラビアを飾っており、アザーカットが公開された。

同誌では、26年1月7日に発売される写真集の先行カットを掲載。「1回でも表紙ができるのがすごいって言われてる週プレさんでこんなにも表紙ができること、すごくうれしく思います！ そして今回は1／7発売の写真集の先行カット！ みんなに楽しみって思ってもらえるかなってワクワクしています！」。

先行カットとして公開されている写真の中で、お気に入りは「ノーブラポチのカットです！笑」。挑戦的なカットだといい「緊張したぶん出来上がりもきれいに撮ってもらえててお気に入りです！ あとは袋とじの中のカットの白い布に包まれているシーンです。神秘的なんだけどどこかセクシーさも忘れてない絶妙なバランスが個人的に好きです」とアピールした。

写真集発売に向けても「今回はポチにも挑戦して攻めた写真集ですがきれいにきすみらしく撮ってもらったので楽しんで見てもらえたらうれしいです！ ポチも、写真集ではまだまだありますのでお楽しみに！」と話している。