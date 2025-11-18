柴咲コウ、美脚輝くミニ丈衣装で登場 SUPER EIGHT横山裕を街中で目撃「なんの変装もなく丸出し」【スキャンダルイブ】
【モデルプレス＝2025/11/18】俳優の柴咲コウとSUPER EIGHTの横山裕が11月18日、都内で開催されたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』（11月19日よる10時〜毎週無料配信）配信直前プレミアイベントに、川口春奈、浅香航大、柳俊太郎（※「柳」は正式には旧漢字）、橋本淳、茅島みずき、齊藤なぎさ、帆純まひろ、鈴木浩介、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美とともに出席。柴咲が、プライベートの横山を目撃したことを明かした。
【写真】柴咲コウ、ミニ丈から美脚チラリ
美しい脚が際立つアシンメトリーのミニ丈スカートにロングブーツを合わせた衣装で登場した柴咲。鈴木は、柴咲と街のハンバーガー屋さんですれ違ったことがあると明かし「黒っぽい洋服に鋭い眼光の、すれ違っただけなんですけど鉄のイメージ」と当時を回顧した。すると横山が「俺も見たことあるもん、だって。表参道で」と続き、柴咲が「それは違う人だと思う」と否定するも、横山は「いや、あの眼光はそうです」ときっぱり。柴咲が「そんないつも鋭く歩いてるんですか、私」と苦笑すると、横山は「石になんで。あんな見てたら。メデューサぐらいの」と柴咲の眼光は見られたら石になってしまうほど鋭かったと語った。
その後、柴咲は「私だって皆さんを街で見かけてますからね」と切り出し、カフェのテラス席から目撃した人物について報告。「ふらーっと歩いている人物がいて、楽器背負ってて。なんの変装もなく丸出し、みたいな人が横山さんだったんですよ。あんなに丸出しでいいのっていうくらい素でしたよ」と伝えると、横山は「5日前くらいに同じことをムロツヨシさんに言われました。同じ場所」とつぶやいた。
柴咲が「びっくりして。いつもあんな丸出しで歩いてるんですか」と尋ねると、横山は「なんか恥ずかしいな。いつもあれですね」と回答。そして「気をつけますね。見られてるって思わないと、と思いました。いろんな方に最近言われるんですよ。『あそこのスーパーでよう見る』って（笑）」と反省していた。
スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く本作。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか。『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマとなっている。（modelpress編集部）
◆柴咲コウ、横山裕を街中で目撃
◆柴咲コウ主演「スキャンダルイブ」
