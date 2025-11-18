キティコラボキターーーッ！！【サーティワン】グッズも豪華で可愛い♡「新作アイス」

【サーティワン】とキティちゃんのコラボで誕生した、可愛いグッズが話題に！ 今回は、気になるグッズ付「新作アイス」情報をお届けします。早くも一部店舗では販売が終了。もし出会えたらラッキーかも。

食べた後も楽しめる「ハローキティ スペシャルダブルカップ」

人気フレーバー「ポッピングシャワー」をイメージしたオリジナルチャーム付きの「ハローキティ スペシャルダブルカップ」。好きなアイスクリーム2種を選べるのも嬉しいポイントです。オリジナルチャーム付きなので、スプーンに付けて記念撮影してみて！ スモールダブル\680（税込）/ レギュラーダブル\930（税込）。

双子の妹ミミィも登場「ハローキティ ダブルカップ」

2種類のパケが用意された「ハローキティ ダブルカップ」。ハローキティと妹のミミィがアイスクリームを食べている様子がデザインされています。バースデーピックは先着・数量限定なので、スタッフさんに確認してみて！ こちらも好きなアイスクリーム2個が選べます。スモールダブル\510（税込）/ レギュラーダブル\760（税込）。

毎日使えるグッズ付き「ハローキティ アップルパイサンデー」

好きなアイスクリーム2個に、ホイップクリームとりんごソース、発酵バターを使用したパイがのった「ハローキティ アップルパイサンデー」。これだけでもご褒美感たっぷりですが、サンデーのカップにくるりと巻いて使える「ハローキティリバーシブルスリーブ」付きです。食べて満たされ、見て癒されそう！ \1,370（税込）。

パーティーにおすすめ！「ハローキティ アイスクリームセット」

アイスクリーム8個入りの「ハローキティ アイスクリームセット」は、なんとブランケット付き！ サイズは約90 × 60㎝で「文句なしの可愛さ！！！」と、@ftn_picsレポーターHaruさんも絶賛しています。カップもブランケットも限定デザインです。スモール\2,990（税込）/ レギュラー\3,550（税込）。

好きなアイスクリームを食べて、可愛い限定グッズも手に入る！ 幸せ気分で満たされそうな【サーティワン】とハローキティのコラボキャンペーンは、11月27日までの期間限定です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N