久保のクロスを胸で落とした鎌田が左足でネット揺らす

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月18日、「キリンチャレンジカップ2025」でボリビア代表（同76位）と対戦。

森保一監督の通算100試合目となる年内ラストマッチで前半4分、MF久保建英の右足のクロスを、MF鎌田大地が胸トラップから左足を振り抜いて先制点を奪い、ファンからは「完璧なフィニッシュ」「一流中の一流の先制点」と称賛が寄せられている。

14日に行われたガーナ戦（2-0）では磐石な勝利を飾ったが、7選手を入れ替えたボリビア戦でも、序盤から日本の攻撃陣が猛威を振るった。前半4分、右サイドをドリブル突破したMF久保建英が右足でクロスを放り込むと、ペナルティーエリア内で構えていた鎌田が胸トラップから左足を振り抜き、ゴール右隅に沈めた。

SNS上では「エンジェルパス良かった」「久保くんからの鎌田と完璧なフィニッシュ」「まじでサイド攻撃はしっかり世界トップレベルだな。久保も鎌田も素晴らしいわ」「鎌田は今日も天才そうだな」「一流中の一流の先制点」と反響が寄せられていた。10月にはブラジル相手に歴史的勝利を挙げ、アフリカ強豪ガーナも撃破した勢いが、引き続きボリビア戦でも発揮されている。（FOOTBALL ZONE編集部）