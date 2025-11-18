内田理央、印象激変の“大人メイク”に反響
女優の内田理央が18日にインスタグラムを更新し、仕事終わりという私服ショットを公開している。撮影で施された大人なメイク姿を公開している。
【写真】いつもと雰囲気全然ちがう！ 大人メイクのだーりお でも笑顔はやっぱりかわいい！
内田は「今日の私服〜」と報告し、私服姿を公開している。「パーカーにジャケット合わせが大好きすぎて、本格的に寒くなるまでは毎年このスタイル多めです」と語っているとおり、白いパーカーに暖かそうなアウターを羽織っている。なお、足元については「プーマのローファーは去年買ったんだけど 歩きやすすぎてたくさん履いてる！」とお気に入りの様子。
そんな内田は「撮影帰りだからメイクが大人！」とつづっているとおり、いつもよりアイシャドウ濃いめのモードな仕上がりになっている。コメント欄では「大人メイクでも滲み出る可愛さ」「大人メイクなりおちゃんも
素敵すぎます」「かわいすぎる！ずっと大好き！」「どんな格好してもかっこよ」といった声が寄せられている。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2020年スタートのドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）では主演も務めた。
引用：「内田理央」インスタグラム（@rio_uchida）
