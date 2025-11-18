Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡¢¥¹¥ì¥Ã¥ºÀëÅÁÉô¤È¤·¤Æ²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡¡¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¡Ö¡ÈÀëÅÁÉô¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡Ê¢§¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼Á°¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥È¶¦Í¥¢¥×¥ê¡¦Threads¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ØÄ¶¤È¤¤á¤¢§¥¹¥ì¥Ã¥ºÀëÅÁÉô¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ù¡Ê¢§¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ò³«ºÅ¡£¸ø±éÁ°¤Ë¤Ï¼èºà²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡Ê¢¨¾®ÀôÍÚ¹á¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¡Ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡È¥ÉÇÉ¼ê¡É°áÁõ¤ÎÄ¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô
¡¡²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¤ä¤ë¤«¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Î12»þ¤Þ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÃë¤ËThreads¤À¤±¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¼°¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËÎ¯¤á¤ÆÀëÅÁÉô°÷¤µ¤ó¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¥Á¥é¥Û¥é¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£ÂçÅÔ²ñ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤Ö¤ó¤ß¤ó¤Ê¤âÍè¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÍÙ¤é¤»¤¿¡£
ºä°æ¿Î¹á¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ï¿·¤·¤¤¡£¿·½É¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¥é¥¤¥Ö¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢ÄÌ¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿Êý¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Î·Ð¸³¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢µÈÀî¤Ò¤è¤ê¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤â±«¤¬¹ß¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£¤È¤Àë¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â±«¹ß¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö°ÊÁ°¡¢King Gnu¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ6000¿Í¤°¤é¤¤½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤â6000¿Í¤ò½¸¤á¤¿¤¤¡ª¡×¤È´êË¾¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î»×¤¤½Ð¤â¡£°É¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥¿¥ï¡¼¤Î·à¾ì¡ÊTHEATER MILANO-Za¡Ë¤Ë1½µ´Ö¤°¤é¤¤¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£±Ç²è´Û¤ËÀèÆü¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤â¸«¤¿¤Î¤Ç¡ØÅöÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¿ûÅÄ°¦µ®¤Ï¡Ö¥´¥¸¥é¤¬¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ª»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÁ°¾è¤ê¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Î¤³¤í¤Ë¡¢¥´¥¸¥é¤Î¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉô²°¤Ç¡¢»ä¤¬°ã¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡Ê¢§¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤µ¤ó¤Î¡ØÅÚ¤Ã¥¥å¥ó¢§!!¾¯½÷¡Ù¡Ê¢§¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Øº£¤«¤é·¯¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÎý½¬¤·¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯7·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Threads¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÁ´°÷¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤ÇµÈÀî¤Ï¡Ö¡Ø¥¹¥ì¥Ã¥º¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì½ê¤ÇThreads¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥¹¥ì¥Ã¥ºÀëÅÁÉô¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÀÎ¤Ï¡ØÄ¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡Ê¢§¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀëÅÁ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï²¿¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ø¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢Threads¤ÎÀëÅÁ¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀëÅÁ¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ÎÀëÅÁÉô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ò°æ¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Threads¤Ç¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Î¾§¶Ê¤ò·èÄê¡£ThreadsÀëÅÁÉô¤é¤·¤¤³èÆ°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ï¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1¡§¡Ö½éÎø¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡×
M2¡§¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×
M3¡§¡Ö¤¹¤¤Ã¡ª¡ÁÄ¶ver¡Á¡×
M4¡§¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¶Ê¡Ö¥È¥¥¥â¥í¡¼ºÇ¶¯Àâ!!¡×
