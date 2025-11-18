浅香航大、横山裕に「僕のこと覚えてますか？」 ジュニア時代の思い出告白
横山裕と浅香航大が18日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』配信直前プレミアイベントに、柴咲コウ、川口春奈、柳俊太郎、橋本淳、茅島みずき、齊藤なぎさ、帆純まひろ、鈴木浩介、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美と共に出席。横山と浅香が同じ事務所に所属していたときの思い出を語った。※柳俊太郎の「柳」は旧字体が正式表記
【写真】横山裕との思い出を語る浅香航大
本作は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描くオリジナル連続ドラマ。一見華やかに見える芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。
浅香は横山に「横山さん。僕のこと覚えてますか？」と質問。横山は「同じ会社やったやろ？」とすぐに答え、浅香は「そうです！ もう20年弱くらい前になりますけど、ジュニアだったんです、僕」と告白した。横山は「そうやろ？ 知ってるよ、そんなん。Hey! Say! JUMPのメンバーと一緒にやってたよな？」と確認し「覚えてるよ！」とほほ笑んだ。
浅香は「うれしいです〜！」と喜び「よくバックで踊らせていただいてました」としみじみ。横山は「それは知らんけど」と笑い、浅香は「本当に憧れの先輩で」と感無量の様子だった。横山は「『憧れてる』」って言ったらなんかOKみたいやけど、憧れてるはずないやん！」とツッコミ。浅香は「いや、憧れてます！」と主張し「こうしてまた共演できてとてもうれしいです」と声を弾ませた。横山も「それは僕も感慨深かった」とうなずき「それこそ10代のときから見てるから。あのときから売れるなぁって思ってました」と笑った。
また、自身の黒歴史を話す場面で、横山は「デビュー当時に『∞SAKAおばちゃんROCK』という歌を出したんです。『ヒョウ柄服は戦闘着』という歌詞があって、『これはヒョウ柄服で衣装作ろう』ってなって。しかも戦闘着ということで、大きい肩パットの衣装を作った」と回想。「歌番組に出たときに、並んだらまぁ場所取る。一列になれない（笑）」と笑い「その衣装だけは後輩も着てないですね」と明かしていた。
ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』は、ABEMAにて11月19日22時より毎週無料配信（全6話）。
【写真】横山裕との思い出を語る浅香航大
本作は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描くオリジナル連続ドラマ。一見華やかに見える芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。
浅香は「うれしいです〜！」と喜び「よくバックで踊らせていただいてました」としみじみ。横山は「それは知らんけど」と笑い、浅香は「本当に憧れの先輩で」と感無量の様子だった。横山は「『憧れてる』」って言ったらなんかOKみたいやけど、憧れてるはずないやん！」とツッコミ。浅香は「いや、憧れてます！」と主張し「こうしてまた共演できてとてもうれしいです」と声を弾ませた。横山も「それは僕も感慨深かった」とうなずき「それこそ10代のときから見てるから。あのときから売れるなぁって思ってました」と笑った。
また、自身の黒歴史を話す場面で、横山は「デビュー当時に『∞SAKAおばちゃんROCK』という歌を出したんです。『ヒョウ柄服は戦闘着』という歌詞があって、『これはヒョウ柄服で衣装作ろう』ってなって。しかも戦闘着ということで、大きい肩パットの衣装を作った」と回想。「歌番組に出たときに、並んだらまぁ場所取る。一列になれない（笑）」と笑い「その衣装だけは後輩も着てないですね」と明かしていた。
ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』は、ABEMAにて11月19日22時より毎週無料配信（全6話）。