柴咲コウ、横山裕を街で目撃し驚き「いつもあんなに丸出しで歩いてるんですか？」
女優の柴咲コウが18日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』配信直前プレミアイベントに、川口春奈、横山裕、柳俊太郎、浅香航大、橋本淳、茅島みずき、齊藤なぎさ、帆純まひろ、鈴木浩介、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美と共に出席。横山を街で見かけたときに驚いたことを明かした。※柳俊太郎の「柳」は旧字体が正式表記
【写真】敵対する役を演じた柴咲コウと川口春奈
本作は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描くオリジナル連続ドラマ。一見華やかに見える芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。
実際に会ってみて印象が変わった人を挙げる場面で、鈴木浩介は「僕は街のハンバーガー屋さんですれ違ったことがあって」と告白。柴咲は「えっ!?」と驚き、鈴木浩介は「そのとき割とダークな黒っぽい洋服に鋭い眼光の…すれ違っただけなんですけど、鉄のイメージ、鋭い方なんだなと勝手に思っていた」と打ち明けた。しかし、現場で一緒になるとそのイメージは変わったそうで、鈴木浩介は「とにかく笑いのツボが浅いんですかね。よく笑う方で、そういうイメージががらっと変わった。表裏がなさすぎるくらい、表裏がない。素直に生きていらっしゃる方」と語った。
その後、柴咲は「私だってみなさんを街で見かけてますからね？」と切り出し「街でカフェに入っていて。テラスでお茶を飲んでいたんですよ。そうしたらおもむろにふら〜っと歩いている人物がいて。楽器を背負っていて。なんの変装もなく丸出し。横山さんだったんですよ」と暴露。柴咲は「あんなに丸出しでいいの!?ってくらい。素でしたよ？」と明かし、横山は「5日前くらいに同じことをムロツヨシさんに言われた。『なんにも変装しないんだね』って」と反応した。
柴咲が「本当にびっくりして。いつもあんなに丸出しで歩いてるんですか？」と驚くと、横山は「なんか恥ずかしいな。いつもあれですね」と照れ笑い。横山は、自分も柴咲を見たことがあると言い「思いっきり柴咲コウでしたよ？ 歌舞伎役者のような…」と告白。柴咲は「目が悪いからだよ」と笑っていた。
ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』は、ABEMAにて11月19日22時より毎週無料配信（全6話）。
