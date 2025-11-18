人気インフルエンサーの「あみち。」がこのほど、「DRW（ドロー）」で新作をプロデュースすることを発表した。同ブランドの公式サイトなどで発表された。



【写真】現役アイドルが自ら「盛れ」た姿を公開！

あみち。はSNS総フォロワー数178万人越えの超人気インフルエンサー。高校時代から動画配信サイト・TikTokなどで発信し、同世代から圧倒的な人気を集めている。現在はアイドルグループ「Sweet Alley」のメンバーとしても活動している。



2024年にも、コラボランジェリーを同ブランドから発売していたあみち。今回は気分が上がる「フェミニン」タイプと、魅力を引き出すタイプの2種類をプロデュースした。着用イメージ写真では、自らがモデルとして登場。同性も憧れるマシュマロぶりが際立つプロデュースを着こなした姿を披露した。



自身のX（旧ツイッター）では「自分のことをいつもよりちょっと好きになれるように想いを込めました！♡」とプロデュースした意気込みを記し、「盛れます」と女性目線でも嬉しすぎる盛れ具合も記した。ファンからは「超最強激かわビジュ！」「めっちゃいい しかもリーズナブル」「圧倒的じゃん」と絶賛の声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）