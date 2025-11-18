中島健人、スケスケ衣装に若干困惑「これはどういう服なの？」 オトナビューティー際立つ迫力カット満載
歌手で俳優の中島健人が、21日発売のファッション雑誌『ViVi』1月号（講談社）の特集に登場する。恒例企画「ViVi国宝級イケメンランキング」ADULT部門1位を獲得した中島による特集では、読んだら内側から美人なケンティーの美の秘けつがわかる、一歩オトナに踏み込んだ、金言が散りばめられた特集になっている。
【表紙】キュート！ウインクをする七五三掛龍也＆松倉海斗
取材をしたのは初のソロ海外ライブである台北公演を大成功させた直後の9月末。台北での話を質問したところ、ほとんど自由時間のない中、ドームでのステージやソロ公演に全力投球していた様子。空港でのファッションや、3ヶ国語を操るMCなど、台北でも話題に事欠かない中島だが、帰国後間もない多忙な中、取材の時間に応じてくれた。台北公演に向けてかなりストイックに鍛えたという、引き締まった姿でスタジオ入り。「ケンティーと美」というテーマをすぐに理解し撮影に臨んだ。
今回はジャケットスタイルの衣装に加え、少し透け感強めなセクシー衣装も用意。スケスケな布をまとい、「これはどういう服なの？」と若干混乱しながらも、すぐに大胆な衣装を物にして、これまでにないオトナ・ビューティーな仕上がりに。中島健人の美しさが引き立つ、迫力あるカットが多めに採用された。
また、中島の取材といえば、次から次へと繰り出される“ケンティー語録”にいつも感動し、気づいたらスタッフみんながとりこになっている、というのが通例。今回はそんなケンティー語録を抽出したページも収録された。言葉で包み込んでくれる、はたまた胸ぐらを掴まれる、中島にしか出せない言葉の強さを感じる内容に。
全力で進化し続ける最強アイドルたる理由が詰まった保存版。圧倒的美ビジュアルに加え、ケンティーボイスで再生されそうな言葉の数々にも注目だ。
【表紙】キュート！ウインクをする七五三掛龍也＆松倉海斗
取材をしたのは初のソロ海外ライブである台北公演を大成功させた直後の9月末。台北での話を質問したところ、ほとんど自由時間のない中、ドームでのステージやソロ公演に全力投球していた様子。空港でのファッションや、3ヶ国語を操るMCなど、台北でも話題に事欠かない中島だが、帰国後間もない多忙な中、取材の時間に応じてくれた。台北公演に向けてかなりストイックに鍛えたという、引き締まった姿でスタジオ入り。「ケンティーと美」というテーマをすぐに理解し撮影に臨んだ。
また、中島の取材といえば、次から次へと繰り出される“ケンティー語録”にいつも感動し、気づいたらスタッフみんながとりこになっている、というのが通例。今回はそんなケンティー語録を抽出したページも収録された。言葉で包み込んでくれる、はたまた胸ぐらを掴まれる、中島にしか出せない言葉の強さを感じる内容に。
全力で進化し続ける最強アイドルたる理由が詰まった保存版。圧倒的美ビジュアルに加え、ケンティーボイスで再生されそうな言葉の数々にも注目だ。