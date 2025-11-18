アイドルグループ「超ときめき［ハート］宣伝部」が１８日、東京・新宿の歌舞伎町タワー前でフリーライブを行った。

テキスト共有アプリ「Ｔｈｒｅａｄｓ」の魅力を伝える「超ときめきスレッズ宣伝部」として、利用者が参加できる特別イベント。坂井仁香は「新宿に来ることはあるんですが、まさか歌舞伎町でライブができる日が来るとは」と驚き。歌舞伎町の思い出について、菅田愛貴は「ゴジラの近くのホテルに、お仕事の前乗りでお母さんと泊まりました」、杏ジュリアは「歌舞伎町タワーの劇場で舞台に出たことがあるので懐かしい気持ち」と振り返った。

この日は体調不良のため小泉遥香が欠席となったが、５人で「歌舞伎町のみなさ〜ん！」と笑顔であいさつ。３５００人を前に「超最強」や「好きっ！〜超ｖｅｒ．」など４曲を披露。ＭＣではＴｈｒｅａｄｓを通じた質問募集や投票から決定した「トゥモロー最強説！！」のパフォーマンスなど、双方向のコミュニケーションを楽しんだ。

「超最強」の歌詞にちなんだ「スマホのカメラロールこればっか」の写真投稿企画について、吉川ひよりは「私たちの写真が皆さんのカメラロールにいっぱいあるんだなっていうことを知ることができた。これからも皆さんのギガを私たちの顔で独り占めしたい」とキュートに語った。

結成１０周年を迎え、ヒット曲にも恵まれた。今後の目標について坂井は「日本を代表する国民的アイドルになりたい。ライブもドームもスタジアムも、音楽番組も全部出たいです！」と意欲。辻野かなみも「これからも足を止めずに全力で走っていきたい」と意気込んでいた。