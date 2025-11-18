『ぷよぷよ!!』ウィッチ役などの声優・佐倉薫、舞台公演中に怪我 事務所が公表「回復に向かっております」
声優・タレント事務所のリマックスは18日、声優・佐倉薫が舞台公演中にケガを負ったと明らかにした。
【画像】佐倉薫につきましてのご報告（全文）
同社公式Xに「佐倉薫につきましてのご報告」書面を投稿。「この度、弊社所属 佐倉薫が11月16日（日）出演の舞台公演中に怪我を負いました。現在医療機関にて治療を受け、回復に向かっております。ご観劇いただいたお客様、並びに関係各社の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません」と報告した。
11月23日の『CINDERELLA REAL PARTY! 11 Shall we AMUSEMENT???』の出演については現在協議中だとし、「後日『CINDERELLA PARTY!」』公式アカウントよりご報告させていただきます」と伝えた。
佐倉は『ぷよぷよ!!』シリーズのウィッチ、シルフ役、『アイドルマスター シンデレラガールズ』黒埼ちとせ役や『ブルーアーカイブ』御稜ナグサ役など、多数の作品に出演している。
【画像】佐倉薫につきましてのご報告（全文）
同社公式Xに「佐倉薫につきましてのご報告」書面を投稿。「この度、弊社所属 佐倉薫が11月16日（日）出演の舞台公演中に怪我を負いました。現在医療機関にて治療を受け、回復に向かっております。ご観劇いただいたお客様、並びに関係各社の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません」と報告した。
佐倉は『ぷよぷよ!!』シリーズのウィッチ、シルフ役、『アイドルマスター シンデレラガールズ』黒埼ちとせ役や『ブルーアーカイブ』御稜ナグサ役など、多数の作品に出演している。