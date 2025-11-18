タレントの小倉優子がインスタグラムで公開したほっこりしたエピソードが話題を呼んでいる。

「中学一年生 長男のお弁当です！お米は、北斗晶さんが『新米ができたから、子ども達に沢山食べさせてあげて！』と３０キロも送ってくださったお米なんです」と書き始め、日々のお弁当の写真を添えた。

続けて「北斗さんは、長男が一歳の時にハワイからの帰りの飛行機でご一緒だった時に私がお手洗いの前で立って長男をあやしていたら、『赤ちゃん、可愛い〜 抱っこしたいから機内食ゆっくり食べておいで〜』と私が気を使わないように言ってくださり、抱っこしてくださったんです あれから１２年。ず〜っと優しくて温かい北斗さん」と心温まるエピソードを投稿した。

最後に「他にも沢山感謝することがあります！！私もそんか温かい人になりたいなぁ。ヒルナンデス！水曜日で明日もお会いできるので、嬉しいです 優しさに涙が出ます」とつづり、投稿を締めた。

この投稿には「ゆうこりんが優しいから、周りの人も優しくしてくれるんですね 素敵です」「素敵な縁をずっと大切にしているお二人がほんとに素敵です」「北斗さんお優しい、、ゆうこりんも頑張ってるから見てる人はみてるんですよね」「ゆうこさんの作るお弁当にも愛情を感じます」「彩り綺麗で愛情感じます」などの声が届いている。