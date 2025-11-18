フリーアナウンサーの柴田幸子さんが自身のインスタグラムを更新。

自動車の運転免許証を公開しました。



【写真を見る】【 フリーアナ・柴田幸子 】 運転免許証の写真を公開 「加工なし一発撮影の写真を 今回は気合いを入れてメイク盛り盛りで臨んだ」 ファン反響 「バッチリ可愛く撮れてますね」





柴田幸子さんは「ゴールド免許更新 失念」と、投稿。



続けて「25年くらい前？に取った運転免許（マニュアル）は 多分20年以上？ペーパーの道から逸れることなく 順調にゴールド免許保持者となっていたのですが、、、今年のお誕生日の更新時に まさかの失念」「気づいた時には 10日程 期限を過ぎてしまっておりました、、」と、綴りました。







そして「え？？？焦りに焦ったわけですが 半年以内であれば再発行？できるものの 形としては一度失効▶︎講習を受けて新しく取得、の形に」「ゴールド免許はブルー免許に逆戻り（更新も3年）」「交付日も新たに令和7年11月11日に」と、記しました。



更に「いつか活躍する日が来るかもしれないこの免許証を その時が来るまで大切に更新し続けます、、忘れずに！笑」「今の所は助手席専門です」と、綴りました。







柴田幸子さんは「とりあえず 加工なし一発撮影の写真を 今回は気合いを入れてメイク盛り盛りで臨んだ訳ですが（前回が絶対に見せたくない出来だった。笑）」と綴ると、免許証の写真をアップしました。



続けて「免許更新 を終え メインクレカ変更に伴う各種引き落とし手続きを終え iDeCoのスイッチングを終え （iDeCoだけ違う証券会社でやってるから手間取った、、） 人間ドック を終え 乳がん検診＆子宮頚がん検診も終え やらなきゃいけないことを1つずつ 片付けている秋でございます」「あとは投資銘柄＆保険の見直しも年内に このまま怒涛の年末に向かいます 笑」と、綴っています。







この投稿にファンからは「ゴールドは確かに勿体ないですね〜。にしても写真写り綺麗っすね」・「この証明書写真は数ある中でもかなりレベル高いです」・「バッチリ可愛く撮れてますね」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】