政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、元ゴールドマン・サックスで金融に詳しい公明党の岡本三成政調会長（後編）です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:58 議員定数削減は承服できない？

06:01 高市政権の｢責任ある積極財政｣

09:22 日本の財政余力はどれぐらい？

15:32 高市総理｢食料品の消費税ゼロ｣発言

18:05 政府系ファンドに対する批判について

26:49 “外国人問題”に対する考え方

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

岡本 三成（おかもと・みつなり）

公明党・政調会長、衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人、桑島圭佑

サムネイル写真：Yuichi Mori Photography／PIXTA

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年11月14日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

