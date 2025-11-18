高市総理の台湾有事に関する答弁に中国の駐大阪総領事が「汚い首は斬ってやる」などとSNSに投稿したことをめぐり、外国人政策を担当する小野田大臣は会見で「我が国の国民を脅すようなまねをするのはよくない」と不快感を示しました。

高市総理が台湾有事をめぐり「存立危機事態になり得る」と答弁したことに対し、中国の薛剣駐大阪総領事は「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」などと自身のXに投稿しました。

これについて、外国人政策を担当する小野田大臣は次のように述べました。

小野田紀美 外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣

「我が国に友好のためにも来ている人であれば、我が国の国民を脅すようなまねをするというのはよくないのではないかなというふうに思います。個人的に」

また、中国が日本への渡航自粛を呼びかけていることについて、小野田大臣は「何か気に入らないことがあったらすぐに経済的威圧をしてくるところに対して、依存し過ぎるということは、サプライチェーンリスクだけでなく、様々な観光に対してもリスクではある」と述べた上で、「リスクの低減を常日頃考えながら経済を回していけたらいい」との考えを示しました。