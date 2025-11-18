上空に寒気が入り込んでいるきょうの県内は、気温が大きく下がり、山沿いでは雪が降りました。寒気はあす朝にかけて流れ込む見込みで、山沿いを中心に雪となりそうです。



長岡慧記者

「きのうから気温がぐっと下がってあわすのスキー場では今シーズン初めて雪が降っています」



ゲレンデに降り続く雪。あたりが白く染まっていきます。



きょうの県内は、寒気の影響を受けて急激に冷え込み、山沿いでは雪が降りました。





あわすのスキー場では来月のオープンに向けて準備を進めていました。あわすのスキー場 松井一洋支配人「（雪は）初めてです。去年はですね11月29だったと思いますが10日ぐらい早いですね」気温も一気に下がりました。富山市の最高気温は、きのうは22度を上回りましたが、きょうは未明から気温がどんどん下がっていき、午前11時すぎには6度ちょうどでした。真冬並みの強い寒気は、あす朝にかけて県内の上空に流れ込む見込みで、山沿いではあす明け方にかけて雪の降る範囲が広がりそうです。平野部でも、あす朝にかけて場合によっては、初雪となる可能性があります。あす朝の予想最低気温は富山市で4度、高岡市伏木で3度とさらに冷え込みそうです。体調管理に注意してください。