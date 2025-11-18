近藤春菜、“プルンプルン”新食感のグミを絶賛「うまい！」「2層にできるってすごい」

お笑いコンビのハリセンボン（近藤春菜さん・箕輪はるかさん）が、YouTubeチャンネルに『食べたことないグミをいっぱい食べたい！！！！』という動画をアップ。ハリセンボンのお2人が、さまざまなグミを食べ比べする企画を公開してくれました。今回は、近藤さんが“新食感”を絶賛していたグミをピックアップ♪

近藤さんが「“食べた瞬間、そこは天国”、“極上食感”」とパッケージを読み上げ、「超ハードル上がってるよ」とコメントした商品がこちら！

◼︎天使グミ

アイデアパッケージ株式会社 / 天使のグミ 褒美の濃厚甘熟マンゴー味 40g 税込183円（公式サイトより）

乳酸菌を500億個配合、特殊製法のマンゴー濃縮果汁を使用したグミ。ジュレが限界まで詰め込んであり、とろ〜っと感を楽しめる、トロピカルなご褒美グミです。

まるで天使からの贈り物のような極上の新食感が楽しめるんだとか♪

◼︎“極上食感”に驚き！

近藤さんは、パッケージからグミを取り出すと、「もうプルンプルンですよ。触った瞬間」とコメント。

そして、一口齧ると「周りと中の食感が違う。中からとろっと出てきたね」「あっ、うまい！これが“極上食感”ね」と納得。

さらに「グミで2層にできるってすごいな」「しかも、こんな中とろっとしてるってすごくない？」と絶賛されていました♪

■動画もチェック

動画では、このほかにもハリセンボンのお2人がさまざまなグミを味わう様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。