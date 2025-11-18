千賀健永「肌の内から潤う」これからの季節におすすめしたい愛用フェイスクリーム

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【冬の美容法】冷え・乾燥・くすみ…冬前にやっておくべき！千賀健永が今リアルにやってる美肌習慣5選教えるよ！』の動画を投稿。ブランドのプロモーションではあるものの、実際に使っているというアイテムを紹介してくれました！

【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料

■フェイスクリーム

動画内に登場したのはこちら！

エスティローダー/アクア チャージ 薬用 ミルキー クリーム 税込9,900円（公式サイトより）

有効成分で、肌の水分保持能を改善する効果があるというフェイスクリーム！

千賀さんは、こちらについて「愛用してる商品を、タイアップを持ってご紹介できるっていうのはめちゃめちゃ嬉しい」とタイアップではあるものの、以前から愛用している様子で紹介！

使い心地についても「テクスチャーがめちゃめちゃ軽い」「すーっと浸透していく、だから塗りやすい」と塗り心地が軽く肌に馴染む感覚があるとコメント。

続けて「肌の内から潤っている感覚がある」「軽い割にはめちゃめちゃしっとりしてる」と保湿力を熱弁していました。

■動画もチェック

動画内では、これからの季節に備えた肌対策についてトーク！ぜひチェックしてみてくださいね。