９月３０日に双子出産を発表したタレントの中川翔子が、成長ぶりを報告した。

１８日にインスタグラムで「弟くんがサムズアップしました ほんとに！！寝相が毎回面白すぎてなにかただものじゃない感じがする弟と、無垢な大きな赤ちゃん兄！ふたりはそれぞれ将来なにを好きになるだろう！皆さまのお子さんが何を好きになり何にハマったか 何を習ったか教えてください！」と呼び掛けた中川。親子３ショットを添え、「兄が５０２０ｇ 弟４４０２ｇ まで大きくなってました！５キロこえたー！２６００ずつくらいだったから本当にずっしり嬉（うれ）しい重さだ！」と双子がすくすくと育っていることも明かした。

「桂子さんが夜ヘルプにきてくれるおかげで、睡眠時間を確保できてめちゃくちゃ助かります でも桂子さんの身体も心配。双子だとどうしても、ひとりの時間ができちゃうけどずっとは難しいから本当に大変。みんなどうしてるんだろう。ちょっとスーパーにでかけるすら絶対無理だ。これからいつの日か余裕ができる気がしない。でも最高にかわいい二人！だから嬉しいが勝つ！」とつづり、「＃ごはん食べる暇がない＃でも痩せない」などハッシュタグも用いて苦労もつづった。

この投稿には「毎日頑張っててすごいです！」「可愛い双子くん」「しょこたんの寝顔が可愛いよ〜」「可愛い双子ちゃん、可愛いママしょこたんにいつも癒されております」といったコメントがあがっている。