¡¡£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î²£»³Íµ¡Ê£´£´¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£Á£Â£Å£Í£Á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡×¡Ê£±£¹ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡ËÊüÁ÷Ä¾Á°¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Àõ¹á¹ÒÂç¡Ê£³£³¡Ë¤È¤Î¶¦±é¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤ë¡¢¶ØÃÇ¤Î¹¶ËÉÀï¤òÉÁ¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤¬½Ð±é¼Ô¤ØÆÍ·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Àõ¹á¤ÏÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²£»³¤Ë¡ÖËÍ¤Î¤³¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£²£»³¤«¤é¡Ö¤â¤Á¤í¤ó³Ð¤¨¤Æ¤ë¤è¡ªÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ä¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£¶¦±é¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤è¤¯¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤ë¤â¡Ö¤½¤ì¤ÏÃÎ¤é¤ó¡ª¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£