「棺に無許可で写真を入れられ…」引くレベルの義両親に疲弊... "心の距離"を保つための方法とは【ママリ】

結婚すると義両親との付き合いが増えますよね。価値観や考えの多少の違いは仕方ないものの、あまりにも違いすぎると、「非常識」だと感じてしまうこともあるのではないでしょうか。今回、紹介するのは、義両親の非常識な行動の数々に悩んでいるという投稿です。同居の予定はないものの、定期的に会いに来るそうで、投稿者さんはうまくやっていく自信がないと悩んでいます。

義両親の非常識さに頭が痛い…

義両親が非常識すぎるお話聞いて下さい😭

価値観の違いもあると思いますが、真剣に悩んでいます。不快に思われた方がいらっしゃったら申し訳ないです🙇‍♀️



元々義父は嫌いだったのですが、義両親共に非常識なことに気付き嫌気がさしてきました。

・旦那側の祖母が亡くなったとき私の両親が電話でご挨拶したのですが、「香典はいただけるのであれば！」と非常識なことを言う。

・旦那側の亡くなった祖母の棺に、私の写真を無許可でいれる。義姉の子どもの写真もいれていた。

・私側の祖母が亡くなったことを伝えても、何の挨拶や連絡もなし。姉の嫁ぎ先のご両親や、兄の奥さんのご両親は挨拶にきてくれたのに、私の義両親だけ何もなく、何だか悲しい思いになりました。

・義父は仕事の話ばかりで、孫の話を振ると「はあ？」と言う。

・義父の自分の子ども（旦那兄弟）に対する態度や振る舞いがとにかくやばい（笑）家族のグループLINEがあるみたいなのですが、義父のメッセージに対する子供たちの返答が気に入らないみたいで、怒っていた。

「そんな態度ならお前たちを大学まで出した金を返せ。お前たちの教育費の返済で退職金ほとんどなくなったのに、その態度は何だ。」と言い、一人ひとりに作文を書かせていたｗｗ最後の段は名前を書きハンコを押せとｗｗ

・義父「この料理作った。〇〇たち（普段返事をしない兄や弟）はどう思う？」

兄「美味しそうだね」

義父「そんな適当な返事なら結構です」

・借金あり。（返済は終わったらしいですが…）

・変な宗教？に信仰心がある。



もう書ききれないくらい引くエピソードあります😭

旦那は優しく温厚、育児や家事にも協力的です。収入は私と同じですが、貯金は私の方が10倍くらい多いです。



同居の予定はないですが、私たちのアパートに月に2.3回くらい来ます。病院帰りでも手を洗わずに、息子を抱っこしようとします。（もちろん断りました。）

この家族とやっていける自信がありません、、皆さんなら我慢の範囲内ですか？？ 出典：

夫に不満はないものの、義両親の非常識さに「うまくやっていく自信がない」と悩んでいる投稿者さん。



年に数回しか会わないような関係であれば、どうにかガマンしようと思えますが、月に2、3回会うような距離感となると、ストレスもかなりのものだと思います。孫に興味がないというのもモヤモヤしますよね。

大事なのは「夫の対応」との声

この投稿にママリではこんな声が寄せられていました。

非常識な部分が多いですが、結局は旦那さんの対応によるかな？と思います☺️旦那さんがちゃんと意見してくれたりこっちの味方してくれるなら、たまに愚痴りながらある程度の距離たもって付き合います！

うちの義親もかなりクレイジーでヤバい人たちですが、うちの場合は旦那が義母の言いなりで義母の肩ばかりもつのでやってらんねー！！って感じです😭 出典：

義両親との付き合いのキーポイントになるのは、夫の存在ですよね。



夫がどんな立場なのか、どんな考えなのかによって、義両親との関わり方も大きく変わってくるはず。



まずは、夫とよく話し合ってみるのが大切かもしれませんね。義両親との付き合いがストレスになるのであれば、その気持ちを、素直に夫に伝えることも大事だと思います。長く付き合っていく関係であれば、お互いにムリをしないということも大切ですよね。

