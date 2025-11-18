お家でホームタップ！ クラフトビールのためのペアリングおつまみが絶品だった件
とある日。お友達のキリンビール社員ミツコさんから「ホームタップでビールペアリングのホムパしません？」とお誘い。
ホームタップ×手作りおつまみで楽しむビールペアリング！ ……クラフトビール好きに刺さる、なんと素敵な会合でしょう。華麗なるお料理の数々を堪能。そしてホームタップチーム担当者直伝のクラフトビールに合うおつまみも教わったのでご紹介します。
ホームタップで楽しむクラフトビール！ ラインナップはこちら
・銀河高原ビール：小麦と酵母によるまろやかさが特⻑の無ろ過ビール
・BROOKLYN DEFENDER IPA（ブルックリンディフェンダーＩＰＡ）：トロピカルフルーツのような⾹りと爽快な後味を愉しめるIPA
・Hop Frontier Juicy IPA（ホップ フロンティア ジューシー IPA）：ホップの「香気成分」を最大限に引き出した、フルーティーでトロピカルなアロマ溢れるJuicy IPA
・SPRING VALLEY BREWERY Afterdark（スプリングバレーブルワリー アフターダーク）：コーヒーのようなロースト香を感じられる、すっきりとした味わいが魅力の「ラガー（下面発酵）」の黒ビール
この日に堪能したクラフトビールは4種。さてそれぞれに合うホムパ料理とは……？
『銀河高原ビール』×リンゴと野菜のサラダ・にんじんドレッシング＋玉ねぎドレッシング、カルパッチョ
1杯目のビールは、『銀河⾼原ビール』。⼩⻨と酵⺟による、まろやかな⼝当たりとフルーティで奥深い⾹りが特徴。
『銀河⾼原ビール』に合わせるおつまみは、リンゴと野菜のサラダ・にんじんドレッシング＋玉ねぎドレッシング。
そして、カルパッチョ！ 美しい〜！
リンゴと野菜のサラダには、にんじんドレッシング＋玉ねぎドレッシングの2種が添えられています。サラダの爽やかな酸味とやさしい甘みが銀河高原ビールとよく合います。
・ペアリングおつまみ解説
「リンゴと野菜のサラダのアクセントにナッツ＋りんごをプラスしてます。風味とフルーティーさがビールに合うよね〜。」
『BROOKLYN DEFENDER IPA（ブルックリンディフェンダーＩＰＡ）』×鶏手羽の甘辛焼き
お次は『BROOKLYN DEFENDER IPA』。トロピカルフルーツのような香りとIPAらしいしっかりとした苦味がありながら爽快な後味が特長のビール。
『BROOKLYN DEFENDER IPA』には、×鶏手羽の甘辛焼をペアリング！
鶏手羽の甘辛焼きは、香ばしさとスパイシーさがIPAの苦味と絶妙にマッチ。しっかり系のビールにパンチのあるおつまみ。エンドレスで食べれちゃいそうです。
この日、ご一緒したハルナさんも感嘆の声。
・ペアリングおつまみ解説
「鶏肉は焼いてからタレと絡めてます〜！ コチュジャンやニンニクを使っているのでパンチが効いてるはず。」
『Hop Frontier Juicy IPA（ホップ フロンティア ジューシー IPA）』×レバーペーストとコールスロー
『Hop Frontier Juicy IPA』は、科学的なアプローチでホップの「香気成分」を最大限に引き出した、フルーティーでトロピカルなアロマ溢れるJuicy IPA。
Juicy IPAにはレバーペーストとコールスローを合わせて。
・ペアリングおつまみ解説
「コールスローが好きでよく作ります。さっぱりしますよね！ レバーペーストはピンクペッパーを飾ると華やかに仕上がります。」
『SPRING VALLEY BREWERY Afterdark（スプリングバレーブルワリー アフターダーク）』×ポテトグラタン
最後は、『SPRING VALLEY BREWERY Afterdark』。澄んだ飲み口にローストの香りが立ち上がる、ふくよかな口当たりの黒ビール。
コーヒーのような風味のアフターダークは食後感満載。薄くスライスされた、しっとりしたお芋に合う！
・ペアリングおつまみ解説
「意外とアフターダークは万能なんだよね。なんでも合いやすい。ポテトグラタンは芋を6個薄くスライスして使っています。」
ホームタップがあると、お家でもこんな風にクラフトビールの楽しみが広がるんだなと実感。美味しいペアリング体験でした。