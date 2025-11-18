とある日。お友達のキリンビール社員ミツコさんから「ホームタップでビールペアリングのホムパしません？」とお誘い。

ホームタップ×手作りおつまみで楽しむビールペアリング！ ……クラフトビール好きに刺さる、なんと素敵な会合でしょう。華麗なるお料理の数々を堪能。そしてホームタップチーム担当者直伝のクラフトビールに合うおつまみも教わったのでご紹介します。

ホームタップで楽しむクラフトビール！ ラインナップはこちら

・銀河高原ビール：小麦と酵母によるまろやかさが特⻑の無ろ過ビール

・BROOKLYN DEFENDER IPA（ブルックリンディフェンダーＩＰＡ）：トロピカルフルーツのような⾹りと爽快な後味を愉しめるIPA

・Hop Frontier Juicy IPA（ホップ フロンティア ジューシー IPA）：ホップの「香気成分」を最大限に引き出した、フルーティーでトロピカルなアロマ溢れるJuicy IPA

・SPRING VALLEY BREWERY Afterdark（スプリングバレーブルワリー アフターダーク）：コーヒーのようなロースト香を感じられる、すっきりとした味わいが魅力の「ラガー（下面発酵）」の黒ビール

この日に堪能したクラフトビールは4種。さてそれぞれに合うホムパ料理とは……？

『銀河高原ビール』×リンゴと野菜のサラダ・にんじんドレッシング＋玉ねぎドレッシング、カルパッチョ

1杯目のビールは、『銀河⾼原ビール』。⼩⻨と酵⺟による、まろやかな⼝当たりとフルーティで奥深い⾹りが特徴。

『銀河⾼原ビール』に合わせるおつまみは、リンゴと野菜のサラダ・にんじんドレッシング＋玉ねぎドレッシング。

そして、カルパッチョ！ 美しい〜！

リンゴと野菜のサラダには、にんじんドレッシング＋玉ねぎドレッシングの2種が添えられています。サラダの爽やかな酸味とやさしい甘みが銀河高原ビールとよく合います。

・ペアリングおつまみ解説

「リンゴと野菜のサラダのアクセントにナッツ＋りんごをプラスしてます。風味とフルーティーさがビールに合うよね〜。」

『BROOKLYN DEFENDER IPA（ブルックリンディフェンダーＩＰＡ）』×鶏手羽の甘辛焼き

お次は『BROOKLYN DEFENDER IPA』。トロピカルフルーツのような香りとIPAらしいしっかりとした苦味がありながら爽快な後味が特長のビール。

『BROOKLYN DEFENDER IPA』には、×鶏手羽の甘辛焼をペアリング！

鶏手羽の甘辛焼きは、香ばしさとスパイシーさがIPAの苦味と絶妙にマッチ。しっかり系のビールにパンチのあるおつまみ。エンドレスで食べれちゃいそうです。

この日、ご一緒したハルナさんも感嘆の声。

・ペアリングおつまみ解説

「鶏肉は焼いてからタレと絡めてます〜！ コチュジャンやニンニクを使っているのでパンチが効いてるはず。」

『Hop Frontier Juicy IPA（ホップ フロンティア ジューシー IPA）』×レバーペーストとコールスロー

『Hop Frontier Juicy IPA』は、科学的なアプローチでホップの「香気成分」を最大限に引き出した、フルーティーでトロピカルなアロマ溢れるJuicy IPA。

Juicy IPAにはレバーペーストとコールスローを合わせて。

・ペアリングおつまみ解説

「コールスローが好きでよく作ります。さっぱりしますよね！ レバーペーストはピンクペッパーを飾ると華やかに仕上がります。」

『SPRING VALLEY BREWERY Afterdark（スプリングバレーブルワリー アフターダーク）』×ポテトグラタン

最後は、『SPRING VALLEY BREWERY Afterdark』。澄んだ飲み口にローストの香りが立ち上がる、ふくよかな口当たりの黒ビール。

コーヒーのような風味のアフターダークは食後感満載。薄くスライスされた、しっとりしたお芋に合う！

・ペアリングおつまみ解説

「意外とアフターダークは万能なんだよね。なんでも合いやすい。ポテトグラタンは芋を6個薄くスライスして使っています。」

ホームタップがあると、お家でもこんな風にクラフトビールの楽しみが広がるんだなと実感。美味しいペアリング体験でした。

ホームタップ

https://hometap.kirin.co.jp/