¡¡ÇÐÍ¥¡¦°½Ìî¹ä¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡Ù¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÌðÅº¹îÆó¤ò±é¤¸¤ë°½Ìî¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¸Ï¤ì¤«¤±¤¿ÃË¤Î¿§µ¤¡É¤òÈ¯´ø¤·¡¢½÷À¤ò¶²¤ì¤Ê¤¬¤é¤âµá¤á¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Ì·½â¤òÊú¤¨¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£°½Ìî¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ò»î¼Ì¤Ç´Ñ¤¿»þ¤Ë¡¢ÌÜ¤Ç´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼ª¤ÇÊ¹¤¯±Ç²è¡¢ÆÉ¤à±Ç²è¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¹Ó°æÀ²É§´ÆÆÄ¤Ë¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°½Ìî¤Ï¡ÖÄÁÌ£¤Ê±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡OK¥·¡¼¥ó¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÏÃÂê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¤ò¹Ó°æ´ÆÆÄ¤¬ÈäÏª¡£½é¤Î¹Ó°æÁÈ¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæÎïÆà¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£5Ê¬¤Û¤É¤ÎÄ¹²ó¤·¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°½Ìî¤Ï¡ÖÄ«¤âÁá¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥«¥Ã¥È¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤«¤éOK¤«¡¢OK¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ý¤ä¡Á¤Ã¤È¤¹¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ø¿²¤Æ¤ë¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÏÃ¤¹¡£¹Ó°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ¯¤¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢°½Ìî¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö°½Ìî¤¯¤ó¤¬¡ØOK¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©¡Ù¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£°½Ìî¤¬±é½Ð¤òÄó°Æ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¹Ó°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£°½Ìî¤Ï¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Í¥½¨¤Ê½õ´ÆÆÄ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤¿¤Ö¤ó¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤Ë¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥ô¥¡¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¿¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¶¦¶ô¤¤¡Ù¡Ê13Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥¥Í¥Þ½ÜÊóµÓËÜ¾Þ¤ò5ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿µÓËÜ²È¡¦¹Ó°æ»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë¹Ó°æ´ÆÆÄ¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÇ°´ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿µÈ¹Ô½ßÇ·²ð¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸·ÝÊ¸¸Ë¡Ë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï·ãÆ°¤Î1969Ç¯¡£²áµî¤ÎÎ¥º§·Ð¸³¤«¤é½÷À¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°¦¤µ¤ì¤¿¤¤ÍßË¾¤òÙ¹¤é¤»¤ë40Âå¾®Àâ²È¤Î»Ñ¤ò¡¢¥¨¥í¥Æ¥£¥·¥º¥à¤È¥Ú¡¼¥½¥¹¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¯¡£»äÅª¤ÊÆü¾ï¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤ÎÃË¤Î³ê·Î¤ÇÀÚ¤Ê¤¤Ì·½â¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Î¼¢Ì£¿¼¤¤ÅÁÅý¤È²¹¸ÎÃÎ¿·¤ÎÀº¿À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
