綾野剛、荒井監督から耳打ちで確認 とあるシーンの描写は「荒井さんでも、その思いを文体にするのは難しいかも」
俳優・綾野剛が18日、都内で行われた映画『星と月は天の穴』（12月19日公開）の完成披露上映会の舞台あいさつに登壇した。
【写真】監督も思わず笑顔に…耳打ちで確認する綾野剛
主人公・矢添克二を演じる綾野。これまでにない“枯れかけた男の色気”を発揮し、女性を恐れながらも求めずにはいられない矛盾を抱えたキャラクターを体現した。綾野は本作について「この作品を試写で観た時に、目で観るというより、耳で聞く映画、読む映画と感じています」と明かす。荒井晴彦監督に恐縮しながらも、綾野は「珍味な映画だと思います。現場で感じられなかった味わいを感じられました」と話していた。
18歳で初めて吉行淳之介の同名小説に出会った荒井監督へ、どの点に感化されたのか、という質問が。荒井監督は「言いにくいなぁ」と一言。内容を綾野が一旦、確認することになった。監督から、どの部分か耳打ちされた綾野は「荒井さんでも、その思いを文体にするのは難しいかも」と苦笑いしながらも「（R18＋シーンで）本領を発揮できない瞬間があった。とあるものを見つけて奮い立たされた」とキーワードを出して類推させていた。
本作は、『ヴァイブレータ』（2003年）、『共喰い』（13年）などで知られ、キネマ旬報脚本賞を5度受賞した脚本家・荒井氏が監督を務める。半世紀にわたるキャリアを誇る荒井監督が、長年の念願であった吉行淳之介の同名小説（講談社文芸文庫）を映画化した。
舞台は激動の1969年。過去の離婚経験から女性を愛することを恐れながらも、愛されたい欲望を拗らせる40代小説家の姿を、エロティシズムとペーソスを交えて描く。私的な日常を映し出しながら、一人の男の滑稽で切ない矛盾を通して、日本映画の滋味深い伝統と温故知新の精神を感じさせる作品となっている。
舞台あいさつには、咲耶、田中麗奈も登壇した。
