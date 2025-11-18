【ビエンチャン＝戸田貴也】ラオスを公式訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１８日、首都ビエンチャンの国家主席府でトンルン国家主席を表敬訪問された。

愛子さまは同国の民族衣装の巻きスカート姿で臨み、「ラオス国民の皆様に温かくおもてなしいただき、とてもうれしく思います」と述べられた。その上で、「両国の友好関係の増進に力を尽くしてくださり、心から敬意を表します」と伝えられた。

今回の訪問は、日本との外交関係樹立７０周年を迎えたラオス政府からの招待で、トンルン氏は「両国民の人的交流がさらに発展することを期待しています」と話した。愛子さまはパーニー国家副主席とソーンサイ首相とも面会された。

これに先立ち、愛子さまは同国を代表する建造物の金色の仏塔「タートルアン大塔」を視察された。仏像の前で花を供え、ろうそくに火をともされた。同行者に「仏像が美しく、色々な形がありますね」と感想を述べられたという。

フランスからの独立を記念して建設された凱旋（がいせん）門にも足を運ばれた。ラオス在住の日本人ら約４０人の歓迎を受け、愛子さまはにこやかに手を振られていた。