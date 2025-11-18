「めっちゃ勘違いしてた」伊藤沙莉、出産疑惑を否定。「本当に幼児みたいで可愛い」「確かに赤ちゃんとも取れるｗ」
俳優の伊藤沙莉さんは11月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。Instagramのストーリーズで思わぬ“疑惑”を呼んでしまい、否定しました。
【画像】伊藤沙莉の“疑惑”のストーリーズ
「これをストーリーに載せたら 出産したのかと思っていた方が ちらほらいたので わんちゃんですよー と解説した感じです」と、騒動の顛末（てんまつ）を説明しました。
ファンからは、「めっちゃ勘違いしてた」「沙莉さんが笑いながらみんなの反応見たと思うと可愛い笑」「来世は沙莉ちゃんのわんちゃん(ペット)になりたい」「沙莉ちゃんのワンちゃんイタズラ好きで可愛いね」「本当に幼児みたいで可愛いですね」「確かに赤ちゃんとも取れるｗ」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【画像】伊藤沙莉の“疑惑”のストーリーズ
出産疑惑を否定「ママ悶絶なんだけどどうしてくれる？」という言葉と共に部屋が散らかっている写真をストーリーズに載せた伊藤さん。子どもが遊んだ後ではないかと思うファンがいたようで、「子供だと思われたのは うちのわんちゃん！wwwww」と、“疑惑”を否定しています。
ファンからは、「めっちゃ勘違いしてた」「沙莉さんが笑いながらみんなの反応見たと思うと可愛い笑」「来世は沙莉ちゃんのわんちゃん(ペット)になりたい」「沙莉ちゃんのワンちゃんイタズラ好きで可愛いね」「本当に幼児みたいで可愛いですね」「確かに赤ちゃんとも取れるｗ」との声が寄せられています。
伊藤さんの近況は？伊藤さんは、現在公開中の映画 『爆弾』 に出演しています。俳優の山田裕貴さん主演の同作は小説家の呉勝浩氏の同名のベストセラー小説が原作で、永井聡監督が手掛けるリアルタイムサスペンスです。伊藤さんは爆弾捜索に奔走する交番勤務の巡査・倖田役を演じています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)