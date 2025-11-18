既婚男性の職員とラブホテルで面会した問題を巡り、前橋市の小川市長は市議会の７会派が不信任決議案を提出する申し入れに対して、現時点で辞職しない考えを示し「可決された時に考える」と話しました。

「（辞職か解散か結論は）今の段階では考えていません。可決されたらその時に考えるという風に思っております。どのタイミングになるかはまだ分かりませんけれども、選挙ということになればしっかりと出直しをしたいという風に思っております。」

この問題を巡っては、市議会の７会派が市政が停滞しているとして不信任決議案の提出を申し入れているほか、前橋商工会議所からも事実上の辞職を求める要望書が提出されています。

「市政は現時点で停滞しているか」との問いに対し小川市長は、「進めるべきところは今しっかりと進めているという風に思っています。今後に向けた取り組みについても鋭意準備を進めているのでしっかり進めているという風に思っています。」と話し、停滞していない認識を示しました。

また、「問題が大きく、長期化している要因」について尋ねられると「市民の考えが様々に分かれていること」や「報道が長引いていること」を挙げました。

市議会７会派による不信任決議案は可決される公算が大きく、小川市長は辞職か失職、議会解散の選択を迫られます。

小川市長は、市議会定例会が開会する今月２７日までに各会派の幹事長に説明の機会を設けたいとしています。