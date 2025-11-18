±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥ª¥È¥Ê¤Î¿§µ¤¡¡32ºÐ¤Î¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¡Éüµ¢¥°¥é¥Ó¥¢¤¬ÂçÈ¿¶Á¡¡G¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤¬¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÅÐ¾ì
ÅÁÀâ¤Î¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦¹â¶¶¤·¤ç¤¦»Ò¤µ¤ó¤ÎFLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¹â¶¶¤·¤ç¤¦»Ò¡¡Èë¤µ¤ì¤¿½÷¿À¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¹â¶¶¤·¤ç¤¦»Ò¤µ¤ó
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é2022Ç¯¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ò°úÂà¤·¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¡£É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢FLASH¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¾×·â¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»£±Æ¤ÇÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¸«¤ë¤â¤Î¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÈ´·²¤ÎG¥«¥Ã¥×¤È¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ï¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¡£¤è¤ê¿§¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤è¤ê±ð¤ä¤«¤Ë¡Ä¡Ä¡£Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤¿¤«¤·¤ç¡¼¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÂà°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë»£¤ê¤ª¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿½µ´©FLASH(¸÷Ê¸¼Ò)¤Î9·î·ÇºÜ¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢11ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤ÇÁá¤¯¤â¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÅÐ¾ì¤·¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¡£G¥«¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤¿¤Á¤òÇº»¦¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹â¶¶¤·¤ç¤¦»Ò¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤¿¤«¤Ï¤·¤·¤ç¤¦¤³¡¡32ºÐ¡¡1993Ç¯5·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡T161¡¦B87(G)W59H86¡¡2016Ç¯¤Ë¥°¥é¥É¥ë¤«¤éÅ¾¿È¤·¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£2022Ç¯¡¢°úÂà¡£9·î26Æü¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ç¤Î»£±Æ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@TS_takasho¡Ë¡¢Instagram¡Ê@ts_takasho¡Ë