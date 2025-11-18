「さては大して好きじゃないだろ」佐久間大介、作品名間違いに指摘＆批判。「ほんとにオタクなのか!?」
Snow Manの佐久間大介さんは11月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。投稿の中で作品名を間違えてしまったことへ「さては大して好きじゃないだろ」「ほんとにオタクなのか!?」などの声が寄せられています。
【投稿】佐久間大介の作品名間違いに「さては大して好きじゃないだろ」
この投稿には「似合うの確定演出で神」「需要しかない！」「解釈一致デス！！！」「何かの伏線だったりする？笑」などの声の一方で、「チェンソーだよ…さっくん……」「まず作品名を最初に覚えてもろて」「さては大して好きじゃないだろ」「ほんとにオタクなのか!?」など、作品名を間違えたことへの指摘や批判も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「まず作品名を最初に覚えてもろて」佐久間さんは「どこかでチェーンソーマンの天使の悪魔のコスプレを全力でさせてくださるところは無いかしら？」と投稿。アニメ『チェンソーマン』（テレビ東京系）を「チェーンソーマン」と間違えてしまっており、これに対してさまざまな意見が寄せられています。
「アニメオタク兼Snow Man」「アニメオタク兼Snow Man」を自称するほどのアニメ好きな佐久間さん。10月31日には、自身のInstagramにアニメ『東京リベンジャーズ』（テレビ東京ほか）のコスプレをした姿を披露しています。今後の投稿にも注目したいですね。
