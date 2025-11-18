TUBEが、デビュー40周年イヤーの集大成となる映像作品『40th Summer』を2026年1月7日にリリースする。

本作は、TUBEが“第2の故郷”ハワイで20年ぶりに開催したアニバーサリーライブ『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025.6.1 at Tom Moffatt Waikiki Shell Hawaii』と、ホームグラウンドの横浜スタジアムで2025年8月に開催した恒例のイベント『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025 TUBE × 40SUMMERS』の模様を完全収録した3枚組の作品となっている。

Disc1には、デビュー記念日である6月1日に行われたハワイ公演より、ライブ本編全曲とドキュメンタリー、インタビューを収録。同公演では、地元ハワイのミュージシャンや広瀬香美とのコラボレーションも披露された。

Disc2には、8月23日に3万4千人を動員した横浜スタジアム公演を完全収録。TUBEの代表曲「シーズン・イン・ザ・サン」「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」に加え、聖飢魔Ⅱとの「No Shark No Surf -夏地獄-」、広瀬香美との「ロマンス・イン・ザ・サン」、梅田サイファー、LITTLE from KICK THE CAN CREWとの「AHH SUMMER DAY」といった40周年コラボアルバム『TUBE×』からの楽曲も披露。花火、噴水、炎が交錯する圧巻の演出も見どころとなっている。

Disc3には、2025年4月にYouTubeにて生配信された特別番組『あー40周年！TUBE夏を待ちきれないので生配信』の模様を元に、それぞれの40周年のイベントの舞台裏を追った特典映像を収録。初公開の映像も数多く使用されている。

また、完全生産限定盤には特典として“TUBE40周年記念ビッグハンカチ”が付属する。

