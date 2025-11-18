「Ignition SERIES『HARMONY OF LIGHT』created by Sunset films」

　没入体験型ナイトウォークシリーズ「Ignition SERIES created by Sunset films」の最新作「Ignition SERIES『HARMONY OF LIGHT』created by Sunset films」が、12月5日（金）から、群馬・前橋市にあるGunma Flower Park＋（ぐんまフラワーパークプラス）で開催される。

【写真】めっちゃ幻想的！　5つの章で構成されたエリア

■約60分の周遊型体験

　今回「自然とつながる」をテーマに開催される「Ignition SERIES『HARMONY OF LIGHT』created by Sunset films」は、約60分の周遊型体験の中で訪れる人が自らのアクションで光や音の演出を変化させ、自然と一体になるような感覚を味わえる全く新しい体験型デジタルアート。

　物語は、「つながりの庭」、「彩りのひかり」、「森のかたち」、「はじまりの水」、「いのちの恵み」という5つの章で構成されており、それぞれのエリアで、テーマに沿ったインタラクティブな体験が来場者を待ち受ける。

　例えば「つながりの庭」では、人の動きに反応して光と音が変化し、自然との“共鳴”を体験可能。庭の中央には生命の循環を象徴したHARMONY OF LIGHTのシンボルオブジェ「ネイチャーハーモニー」も設置されている。

　また、フォトボックスで撮影した自分だけのアート作品が投影される「彩りのひかり」や、音楽とともに光のパターンが変化し森が来訪者を感知したかのような様子が楽しめる「森のかたち」など、幻想的な演出が満喫できる。

　なお、開催期間は12月5日（金）〜2026年3月1日（日）で、ライトアップ時間は17時00分〜20時30分となっている。